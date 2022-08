Rekordtehing San Franciscos: Mark Zuckerberg müüs oma kodu mitmekümne miljoni eest maha

Zuckerbergi maja asub Dolores Heightsi naabruskonnas, sellel on neli magamistuba ja sama palju vannitubasid. Majas on pinda kokku pea 680 ruutmeetri ulatuses, vahendab New York Post.

Naabrid olid olukorrast juba meeleheitel ja kirjutasid isegi anonüümse kirja aastal 2016. „Ma arvan, et nõustute kõik sellega, et Zuckerbergi kõrval on tülikas elada. Me kõik oleme püüdnud olla mõistvad ja sõbralikud pikkade ehitustööde ajal - oleme kannatlikud olnud müra, prügi, tänava blokeerimise ja muude asjade osas. Nüüd, kui see tsirkus on läbi saanud, on meie tänaval pidevalt kaks maasturit, mis parkimiskohti hõivavad,“ seisis kirjas.