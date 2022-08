Meenutab Elizabethi, Dianat või Kate'i? Printsess Charlotte'i videoklipp tekitas tulise arutelu

Sotsiaalmeedias avaldatud videos tervitavad William ja tema tütar printsess Charlotte Inglismaa naisjalgpallurite koondist ja soovisid end Lionessesiteks ehk lõvitüdrukuteks kutsuvale tiimile edu Euroopa meistrivõistluste finaalmängus Saksamaa võistkonna vastu. Prints William oli mängul ka ise kohal ning naiste jalgpallivõistkond kroonitigi esimest korda Euroopa meistriks.

„Oi, ta näeb nii oma vanavanaema Elizabethi moodi välja,“ õhkas üks fänn postituse kommentaariumis, paljud teised on sellega nõustunud. „Nagu väike Kate,“ tõdes üks saksa keelt rääkiv fänn. Ka järgmine toetaja leidis, et Charlotte näeb kõige rohkem oma ema moodi välja. „Sama kena tüdruk nagu ta ema,“ ütles too kommenteerija. „Charlotte hakkab järjest enam meenutama printsess Dianat,“ arvas kolmas fänn. „Ma näen sinu vanaema Dianat sinu ilus,“ lisas veel üks fänn.