Teine katse armastuses: Jennifer Lopez ja Ben Affleck leidsid taas teineteist 20 aastat hiljem

Aasta jooksul on Ben Afflecki elus palju muutunud: taas tärganud armastus, kihlumine, abiellumine Las Vegases 17. juulil, mesinädalad Pariisis. Samamoodi ka Jennifer Lopezi elus. Temalgi on seljataga suur muutuste aasta, sest tema on see naine, kellega Ben uuesti oma õnne leidis. Kui alguses ringlesid vaid kuulujutud, siis eelmise aasta juunis pildistas keegi neid kuuma suudluse ajal. Nii ta läks.