„Britney, sa vajad abi!“ Poplaulja Britney Spearsi uus paljastav video pani fännid sügavalt muretsema

Videos on näha paari klippi, mis Spearsist seljatagant filmitud on. Teises klipis varjab ta oma rindu kübaraga ja maiustab puuviljavaagnaga. Veel on näha, kuidas popstaar koos sõbrannaga ujub ja lainetes hullab. „See oli kõik unenägu! Vähemalt ma ikka veel unistan,“ kirjutas lauljanna Instagrami postitatud video juurde.

Fännides tekitab Britney poolpaljas video segaseid tundeid. Ühed kiidavad teda ja sõnavad, et Spears peakski lõbutsema. „Ela oma ikoonilist unistust,“ kirjutas üks fänn. „Jätka lõbutsemist,“ soovitas teine fänn. „Armastan seda videot, see näeb nii kaootiliselt lõbus välja,“ sõnas järgmine fänn. Naisel soovitatakse elu nautida ning tema üle ollakse kommentaariumis õnnelikud.

Teised fännid suhtuvad aga videosse kriitiliselt. „Ta tundub olevat nii kadunud ja seest tühi. See tundub sunnitud ja ebaloomulik. Ma arvan, et ta on oma 20ndatesse eluaastatesse kinni jäänud,“ arvas üks fänn. „Britney, sa vajad abi! Palun aidake teda,“ kirjutas teine nukrameelselt video juurde. „Ma arvan, et sa vajad koheselt abi. Palun mine kohe psühhiaatri juurde,“ lisas veel üks fänn.