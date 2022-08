Nublu eelmisel aastal ära jäänud soolotuur saab lõpuks alguse: aega võttis, aga asja saab!

„Kohviku tuur“ on nublu esimene soolotuur, mille fookuseks on tema debüütalbum „Café Kosmos“. 2020. aasta lõpus ilmunud albumiga noppis räppar Eesti Muusikaauhindadelt nii aasta debüütalbumi kui aasta albumi tiitlid ning lõpuks saab ta albumit ka suurtel lavalaudadel esitada. Nublu on ise peagi algava tuuri üle õnnelik. „„Kohviku tuur“ saab lõpuks tuurid sisse. Aega võttis, aga asja saab!“ ütles nublu Sky.ee portaalile ja lisas, et kontserdil saab näha tulesid ja vilesid. „Minu poolt sumisev kohvikuatmosfäär. Küllap inimesed toovad kohale üle võlli hea tuju – nagu ikka,“ sõnas räppar heatujuliselt.