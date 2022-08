Teist korda lapseootel Anni Rahula: natuke ei kujuta ette, mida oodata...

Muusik Tomi Rahula ja suunamudija Anni Rahula avalikustasid aprillikuus rõõmusõnumi - pisikesele Rubile on sündimas õige pea väike vend või õde! Anni jagas sotsiaalmeedias mõtteid, mis kõigile emadele tuttav on. Ta sõnas, et ühes tütrega kasvamisel on tal raske ettegi kujutada, et on variant mõni teistsugune laps saada. „Ma ei tea, kas ma olen ainus või ma lihtsalt natuke ei kujuta ette, mida oodata...“ ütles ta.