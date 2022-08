FOTOD | Tõeline pruut! Vaata, millises kleidis säras Brigitte Susanne Hunt „Vallalise kaunitari“ võtetel

Telesügise kõige romantilisem sari „Vallaline kaunitar“ sulatab õige pea vaatajate südamed – selle kinnituseks on suurepäraselt kulgevad võtted, mis on kestnud juba mitu nädalat. Kuna tegemist on maailmakuulsal formaadil „The Bachelorette“ põhineva sarjaga, on kõik detailideni läbi mõeldud.