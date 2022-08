Ada Lundveri kehastav Anne Reemann: loodan, et Ada seda tükki pahaks ei pane

„Selles mõttes väga kurb lugu, sest naisnäitlejate puhul vahel ikka juhtub, et kui nägu pole enam nii sile ja tuleb paar kilo juurde, mis on täiesti normaalne, siis meesrežissöörid, kes seda maailma juhivad, sinust enam ei huvitu. Õnneks see hakkab tänapäeval muutuma, kuid tol ajal oli see eriti otse ja eriti valus,“ tõdes Nüganen.