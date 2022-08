Allan Roosilehe suveseiklused on seotud lapselapsega: Saara astub oma esimesi samme ja on ülimalt rõõmus

„Äsja tähistasime tema esimest sünnipäeva. Palju õnne, Saara! Pean tunnistama, et ootasin seda tähtpäeva sama suure elevusega nagu lapsepõlves oma sünnipäevi. Nii vahva ja tähtis päev. Saara astub oma esimesi samme ja on kõige üle ülimalt rõõmus, kilkab ja lustib nii, et teeb kõigil tuju heaks. See on tõeline stand-up-komöödia.