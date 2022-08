Kes oleks arvanud? Taavi Libe avaldas enda kohta üllatava fakti

Brit avaldas, et temale käib närvidele see, et Tallinnas pole kuumade ilmade ajal mitte midagi teha – merevees ujuda ei kannata, sest vesi on külm või lausa reostunud.

Taavi ei osanud sel teemal kaasa rääkida, sest ta ei oska üldse ujuda. „Ma ei oska absoluutselt ujuda! Mitte ühtegi tõmmet. Ütleme nii, et kui ma satun basseini, kus vesi on 1,5 meetrit, ja ma ise olen 1,87 meetrit pikk, siis ma äkki ei upu ära. Kuhugi avavette ma väga ei tule. Mind ei tõmba see rannavärk,“ rääkis ta.

Libe oli 1990ndatel maakoolis käinud ja meenutas, et tal olid algklassides ujumiskursused. „Meid isegi tassiti mingi katkise koolibussiga 3.-4. klassis ujumiskursustele igal esmaspäeval umbes kahe kuu vältel – ma ikka ei saanud ujumist selgeks! Vesi ja rand mind üldiselt ei kõneta, mul on täiesti savi sellest,“ tunnistas Taavi.

Brit sai tõelise šoki ja uuris Libe käest, et millega ta siis tegeleb, kui õues on kuumakraadid. Taavi vastas, et ta tegeleb oma asjadega. „Lihtsalt rannas ei käi. Ma teen omi tegemisi,“ naeris Taavi.