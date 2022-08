„Vana hea folk on tagasi!“ Viljandi pärimusmuusika festival küündis mastaabilt piirangueelse ajani

„Noortele pühendatud pidu tõestas selgesti, kui imeliselt heas seisus on eesti pärimusmuusika tervis ja tulevik,“ sõnas festivali pealik Ando Kiviberg. „Peale on kasvamas uus põlvkond väga andekaid, energilisi ja suurepärase pillimänguoskusega muusikuid, kelle jaoks pärimus on loomuliku nähtusena nende ümber kogu aeg olemas olnud. Selle uue põlvkonna jõuline ja energiast pakatav mõju oli tänavusel festivalil väga tugevasti tunda ja me oleme korraldajatena selle üle südamest õnnelikud. Paistis, et publik samuti.“



Nelja päeva jooksul tehti festivalile ligi 25 000 külastust. Populaarseim festivalipäev oli laupäev, mil tehti ligi 10 000 külastust, sellele järgnes reede 7000, neljapäev 5000 ning pühapäev 3000 külastusega. Külastuste arvu ei saa päriselt võrdsustada inimeste arvuga, sest näiteks alapääset või päevapassi võib üks inimene osta mitu korda, ent võrreldes tänavust passimüüki ja lossimägedes valitsenud melu varasemate aastatega, võib öelda, et vana hea piirangueelsete aastate folk on tagasi.



XXIX Viljandi pärimusmuusika festivalil toimus 80 kontserti ja 40 õpituba, üles astus 18 välismaist ja enam kui 40 eestimaist muusikut või bändi. Kaugema kandi esinejatest leidsid programmijuht Tarmo Noormaa sõnul publiku poolt väga hea vastuvõtu Hempress Sativa Jamaicalt, Yamma Ensemble Iisraelist, Samba Touré Malilt, Gangar Norrast, Ak Dan Gwang Chil Lõuna-Koreast, Góbé Ungarist ja Breabach Sotimaalt. Eesti esinejatest meelitasid enim publikut lava ette Zetod, Puuluup ja Pauluse kirikus Jaak Johansoni auks püstitatud autorilaulude laval esinenud Mari Jürjens.



Äsja Viljandis kogutud emotsioone aitavad augustis pikendada kaks pärimusmuusika keskuse korraldatavat kontserti – 18. augustil esineb Viljandis pärimusmuusika aidas Lalala Napoli Itaaliast (koos Dagöga) ning 27. augustil Tallinnas Alexela kontserdimajas maailmamuusikatipp DakhaBrakha Ukrainast.



Ukrainale pöörati festivalil tähelepanu mitme nurga alt. Väga liigutavad olid Ukraina metal-folk bändi Geneza kontserdid Vabaduse platsil, kus astus üllatusena üles ka Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi. Festivali käsitööalal sai punuda varjevõrke, valmis saadi kolm ja pooleldi valmis kaks varjevõrku. Osta sai sõnumiga T-särke, mille tulu läheb Ukraina toetuseks. Pühapäeval olid festivalile tasuta oodatud kõik Viljandimaal elavad Ukraina sõjapõgenikud, seda võimalust kasutas ligi 200 inimest.



Järgmine, järjekorras juba kolmekümnes Viljandi pärimusmuusika festival toimub Viljandi lossimägedes 27.-30. juulini 2023.