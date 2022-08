IMEILUS KLÕPS | Soome peaminister Sanna Marin tähistas olulist päeva: sellest on möödas 18 suve, kui me kohtusime

Marin ja tema ekssportlasest mees Räikkönen abiellusid 2020. aasta 1. augustil Kesärantas. Esmaspäeva õhtul postitas Marin Instagrami kontole pulmafoto ja lisas: „Sinuga kohtumisest on möödas 18 suve. Head pulma-aastapäeva.“

Soome peaminister kohtus enda kaasaga 18-aastaselt. Mõlemad olid toona veel õpilased ja esimest korda kohtuti ühes baaris. „Ta oli natuke tõsisem kui tema sõbranna,“ ütles Räikkönen hiljuti ajakirjale Vogue intervjuud andes.



2020. aasta augustis rääkis Marin Soome ajakirjale Kotiliesi, et koroona tõttu olid pulmad mitu korda küsimärgi all ning lõpuks võeti kogu korraldamine ette kõigest kolm nädalat enne pulmi. Pidu peeti ainult 40 kõige lähedasema inimese seltsis, ja kuna peaministritöö on kiire ja ettearvamatu, siis paluti külalistel igaks juhuseks enda kalendrisse panna pulmadeks kirja kaks vaba päeva.