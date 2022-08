Silvia Ilves lahkuminekust: kui Marcel oleks stabiilse töökohaga inimene, oleks me siiani koos

Kuigi nelja lapse ema Silvia Ilves (29) saab augustis alles 30aastaseks, tundub tal elukogemust jaguvat poole rohkemate aastate võrra. Arutame Silviaga tema kodus, mis mõtted ja plaanid on tal järgmiseks kolmekümneks eluaastaks ning millised õppetunnid ja kogemused tahab ta uude ellu kaasa võtta. Kodus on Silvial kaks punast kassi, nood aina tiirlevad ta ümber. Arusaadav, sest perenaine naasis just Lätist nädalapikkuselt tšellistide meistrikursuselt, kus ta tegi tööd nii õpilase kui õpetajana. Sealsamas omandas uusi tšellooskusi ka tema üheksa-aastane poeg Tristan.