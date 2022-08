Üllatav! Kristjan Jõekalda paljastas, milline lugu kõlas tema pulmavalsina

„See oli Guns N'Roses'i viienda plaadi pealt „The Spaghetti Incident“ lugu „Since I Don't Have You“,“ paljastas Kristjan Rock FMi eetris oma põneva muusikavaliku tähtsal päeval. Rokihinge on temas noorest peale olnud, ent pikki juukseid mitte kunagi.

„See oli see kuulus hetk, kui ma Marist ja tema sõbrannat esimest korda nähes küsisin sõbra käest: kes need veel on? Mingil hetkel tekkisid mingid võõrad tüdrukud korterisse ja mina püüdsin nii viisakalt kui võimalik anda neile mõista, et nad lahkuksid. Nad ei sobinud minu arvates sinna. Meil oli oma kamp, sõbrad koos, ja siis tekivad sinna mingid võõrad tibid. Meie olime enda arust jube toredad ja siis...“ meenutas Kristjan.

Armastatud telemehe sõnul on nende sobimises oma roll ikkagi ka sellel, et nad on väga erinevad inimesed. „Kui me kahekesi õitseks kuskil aasal, oleks päris halb – nii see suhe ei toimiks,“ ütles Kristjan.