FOTOD | Glamuur, sära ja šampanja! Vaata, kes käisid Gerli A. Chantelle'i suvisel moeüritusel

Gerli A. Chantelle on teinud hinnalisi kokteili-ja õhtukleite juba kümme aastat. Värske kollektsiooni looming on inspireeritud Great Gatsby'st ning suur osa kollektsiooni kullasäras kleitidest on valmistatud üleni käsitsi koosnedes klaaspärlitest, millest raskeim kleit kaalub isegi 7 kilo!