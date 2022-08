Daniel Veinbergs kommenteeris püstijalakoomiku tööd: esimene aasta ei maksta sulle rahas, vaid alkoholis

Comedy Estonia ridadesse kuuluv koomik Daniel Veinbergs sõnas raadioeetris, et koroona ajal, kui esineda ei saanud, pidi ta endale teise töö otsima. „Mõnus on hing maha müüa ja vaikselt kirjutada asju, mis inimestele närvidele käivad,“ rääkis Veinbergs oma reklaamifirma tööst. Seepeale uuris saatejuht, ega mees pole kurikuulsa Lidli reklaami taga, mis eestlasi suvel massiliselt kummitas. „Kahjuks mitte,“ tõdes koomik. „Mulle tohutult meeldib inimesi närvi ajada ja sellisel tasandil seda teha. Kes iganes selle reklaami kirjutas, on minu iidol,“ ütles Daniel ja kiitis poeketi reklaamiloojat.

Daniel selgitas intervjuus, miks praegusel ajal palju inimesi püstijalakomöödiat vaatamas käib. Ta lausus, et edu võti peitub selles, et Comedy Estonia tiim on oma asja kannatlikult teinud. „Eesti meelelahutuses kipub olema niimoodi, et kohe kui mingisugune artist saab mingigi tuntuse, siis sealt esimene käik edasi on kohe Saku Suurhall, kohe paneme pileti hinnaks 40 eurot, aga meie oleme teinud asju tasa ja targu,“ lausus koomik. „Stand-up'is on tähtsam saada rohkem inimesi odavama piletiga kui lihtsalt oma fänne pumbata, mida ma tunnen, et paljud meelelahutajad teevad.“

Veel uuriti Veinbergsilt, miks koomikud nii palju laval ropendavad ning miks see publikule meeldib. „Proovi lihtsalt minna lavale ja öelda roppusi, vaata, kas publik naerab,“ vastas Veinbergs. „See küsimus ei ole isegi nii päevakohane enam - me oleme kõik saanud küpsemaks. Endiselt kõlab roppusi, aga need on parema paigutusega, õigemas kohas ja haruldasem,“ sõnas ta.

Koomik rääkis intervjuus ka koomiku töö varjupoolest. „Kõige suurem oht koomiku töös on alkohol ja erinevad sõltuvushäired. Isiksusetüübid, kes satuvad stand-up'i tegema on impulsiivsemad ja töökeskkond, kus sa oled - esimesed aastad sulle ei makstagi ju rahas, sulle makstakse alkoholis ja tasuta jookides,“ rääkis Veinbergs, kes lisas, et enamasti on see amatööride probleem. „See saab tööks alles siis, kui sa sellesse nii suhtud,“ tõdes Daniel.