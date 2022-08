KLÕPS | Palju õnne! Laulja Stefan ootab kallima Victoriaga last

Selle aasta mais andis Stefan Kroonikale intervjuu, kus sõnas, et peres võiks olla kolm last. „Jah, kolm oleks hea. Tegelikult nii palju kui Victoria lapsi tahab ja saab, nii palju meil lapsi tulebki,“ sõnas Stefan.

Intervjuus rääkis laulja, mis talle Victoria puhul kõige rohkem meeldib. „Tutvumise alguses näed inimest ühtemoodi, hiljem, kui oled teda tundma õppinud, teisiti. Alguses vaatad välimust, kuulad, kuidas ta räägib, mida mõtleb. Hiljem on tähtis, kas teie vahel tekib hingeline side ja kas te täiendate teineteist. Seda kõike olen Victoriaga tundnud – ta on täiesti minu inimene. Oleme palju koos läbi elanud ja hoiame teineteist tohutult. Meil on hea klapp, sarnased mõtted ja maitsed. Ja muidugi – tõmme on suur!“