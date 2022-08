Kuhu kadus sõrmus? Kate Middleton ilmus Rahvaste Ühenduse mängudele kihlasõrmuseta

Sündmusel tehtud piltidelt on näha, et Kate'i vasakus käes särab vaid ta abielusõrmus, kihlasõrmust naine ei kanna. Kuninglikud fännid märkasid sõrmuse puudumist kiirelt ning sotsiaalmeedias hakati spekuleerima, kuhu hertsoginna ehe jäi. „Huvitav, miks Cambridge'i hertsoginna oma kihlasõrmust ei kanna,“ tundis üks fänn Twitteris huvi. „Äkki viis ta kuulsa safiirsõrmuse parandusse?“ pakkus teine fänn.

Samas pole see haruldane, et Kate ilma sõrmuseta ringi liigub - ka varem on hertsoginna ehte kandmisest loobunud ja seda eelkõige nendel kordadel, kui teeb midagi aktiivset. Nimelt kardab Kate, et sõrmus võib sõrmest libiseda ja ära kaduda. Samuti ei kanna sõrmust nendel kordadel, kui ta külastab haiglaid.