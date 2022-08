KUUMAD KLÕPSUD | Kujutlusvõimele ruumi ei jäta: Heidi Klum võttis bikiinides seksikaid poose

Kuumi pilte on Heidi varemgi sotsiaalmeediasse postitanud, kuid paari viimase päeva jooksul on modell oma jälgijaid eriti tuliste kaadritega kostitanud. Hiljuti postitas Heidi pildi, kus tal vaid bikiinipüksid jalas on ning seljaga kaamera poole poseerib. Pildilt tulevad tema kaunid kehakumerused eriti hästi esile. „Minu kuuma tüdruku suvi 2022,“ kirjutas Klum pildi juurde.