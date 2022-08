Mallukas kohtingutest: ilmselt oleks palju mehi, kes selle peale ära ehmataksid

„Tõsi. Ma ei kirjuta ju, nui neljaks, igast viimasest asjast, aga paratamatult ei saa ka nii, et ma temast mitte kunagi ei kirjuta. Minu blogi ja sellega kaasnev tuntus on muutumatu asi, see kas sobib või mitte.

Mõned ütlevad, et enne lastele tutvustamist tuleks kolm kuud suhtes olla. Ma ei näe sellel mõtet. Lastele ei pea ju kaaslast tutvustama kui oma uut meest. Minul käib külas väga palju mõlemast soost inimesi ja lapsi ei huvita väga, kes nad täpselt mulle on.

Ja siis on oht, et potentsiaalne kaaslane näeb lapsed ära ja pistab plagama?

Aga see on ju täiesti fine! Kui mees näeb, et see ei ole tema jaoks, siis nii ongi. Kujutan ette, et kui tooksin lasteta mehe siia, kus sina praegu istud, selle möllu sisse, siis... Ilmselt oleks palju mehi, kes selle peale ära ehmataksid.