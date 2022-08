„Õhtu!“ saatejuhid Jüri Butšakov ja Robert Rool samal ajal laste saamisest: see läks küll meil ühte auku

Roolilt uuriti podcast'is „Mis siin toimub?“ alguses kohe muljeid, kuidas on värske isa olla. „Maailm on teistsugune, sa pead kedagi elus hoidma. See ongi kõige suurem muutus,“ rääkis Robert lõbusalt. „Seda nimetatakse hoolitsemiseks. Robi peab lõpuks ometi kellegi pärast hoolitsema,“ tögas Jüri naljaga oma kolleegi. Selle peale vastas Rool humoorikalt, et uue rolli tõttu pole ta kõiki termineid veel selgeks saanud.