Kuninglik ekspert: tekkinud on suur tüli, prints Charles on kategooriliselt vastu oma vennatütarde plaanidele

Kuningliku eksperdi Neil Seani väitel on tüli tõttu kuningakojas väga pingeline olukord tekkinud. Beatrice'i ja Eugenie visioon kuningliku perekonna tulevikust ei ühti karvavõrdki prints Charlesi plaanidega. Ta soovib kuningaks saades kuningliku pere töökorralduse ja rolli täielikult ümber kavandada.

Varem on levinud kahtlused, et prints Charles soovib pärast oma ema kuninganna Elizabeth II surma kuningaks tõustes täielikult välistada oma venna Andrew' tütred võimuladvikust. Kuningliku pere põhituumiku moodustaksid sellisel juhul Charles, tema poeg prints William ja Cambridge'i hertsoginna Kate. Samuti ärritab Charlesi ja ka ülejäänuid see, et Andrew' tütred soovivad oma isa taas avalikkuse ette tuua, kuid ülejäänud perekond ei soovi sellest mitte midagi kuulda, vahendab Express.

Prints Charlesi eesmärk on võimule tulles vähendada selliste kuningliku perekonna liikmete arvu, kes monarhiat ametlikel üritustel esindavad. Tema praeguste plaanide kohaselt jääksid Eugenie ja Beatrice sellest rollist ilma, mis pole aga printsessidele meeltmööda. „Mulle väga usaldusväärsete allikate sõnul peavad printsessid pingutama, et Charlesi, Williami ja Kate'i vastu lahke olla. See on tingitud kuninganna, Charlesi ja Williami kokkuleppest võtta Andrew'lt pärast viimaseid skandaale lõplikult kuninglikud kohustused,“ teab kuninglik ekspert Sean.

Ekspert Seani sõnul on prints Andrew ja prints Charlesi perekondadele pidev nääklemine selle teema üle juba talumatuks muutunud. Tema hinnangul tegutseb Charles koos oma poja Williamiga monarhia hüvangut silmas pidades. „See on väga ebatõenäoline, et prints Andrew' tütardele antakse kuninglik esindusroll,“ sõnas ta.

Mäletatavasti sattus prints Andrew viimaste aastate jooksul mitmesse skandaali, teda süüdistati seksuaalses kuritarvitamises. Süüdistuse esitas talle Virgina Giuffre, kes väitis, et prints kuritarvitas teda seksuaalselt, kui Giuffre oli kõigest 17-aastane. Andrew muidugi eitas kõiki süüdistusi. Skandaalide tõttu kaotas prints Andrew kõik oma kuninglikud ja sõjaväelised tiitlid.