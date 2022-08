Kuhu kadus Rihanna? Popstaar on pärast emaks saamist haihtunud avalikkuse eest kui tina tuhka

Paari tundev allikas teab rääkida, et Rihanna ja Rocky on pärast poja sündi aja maha võtnud ja naudivad rõõme, mida lapsevanemaks saamine endaga kaasa toob. „Nad hoiavad praegu tagaplaanile, et nad saaksid pereelu nautida. Privaatsus on nende jaoks väga oluliseks muutunud. Kui nad olid kahekesi, käisid nad ükskõik, mis ajal väljas ja suhtlesid fännidega, aga nüüd beebiga on nad rohkem kaitsvamaks muutunud,“ teadis paari tundev allikas Entertainment Tonightile rääkida.

Alates lapsevanemateks saamisest on Rihannat ja A$AP Rocky nähtud vaid käputäis kordi. Kõigepealt märgati neid juulikuu alguses Londonis, kus Rocky juuksuris käis ja Rihanna meelsasti piltide jaoks poseeris. Kuu lõpus märgati Rihannat oma kallimat Lollapalooza muusikafestivali esinemisel toetamas. Samuti jäid nad kaamera ette New Yorgis, kus nad õdusalt õhtusööki olid nautinud.

Allikas teadis rääkida, et kuigi hetkel keskendub Rihanna rohkem emarollile, pole muusik siiski oma töökohustusi unustanud. „Ta on üks kõige töökamaid inimesi ja ta saab kindlasti mõlema asjaga hakkama,“ teadis allikas rääkida ja lisas, et Rihanna tutvustab oma beebit ülejäänud maailmale siis, kui ta ise selleks valmis on.

Lauljanna Rihanna ja tema kaaslane A$AP Rocky said lapsevanemateks juba 13. mail, kui paari esimene võsuke Los Angeleses sündis. Värsked vanemad on beebiga end juba kodus mõnusalt sisse seadnud, vahendab People. Veel pole teada, mis poisipõnni nimeks sai. „Rihannal läheb hästi. Nad on väga elevil, et said lapsevanemateks. Rihanna on imeline ema,“ teadis popstaari tundev allikas rääkida tollal rääkida. Paar tegi uudise lapseootusest avalikuks jaanuaris, kui Rihanna jäi New Yorgis silma beebikõhuga.