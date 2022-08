KLÕPS | Kendall Jenner ja tema poiss-sõber leppisid ära: oleme üksteisega väga õnnelikud

„Kui nad reisilt tagasi tulid, tundsid nad, et pole enam üksteisega kooskõlas. Nad taipasid, et neil on kaks täiesti erinevat elustiili,“ teadis asjaga kursis olev allikas siis E! News'ile rääkida. Kendall oli palunud Devinilt aega ja ruumi, et asjade üle järgi mõelda. Paar oli enne lahkuminekut koos olnud kaks aastat.