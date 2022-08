Näitleja Ene Järvis meenutab humoorikat etteastet koos nubluga: ajasin ta naerma

Ene ja nublu astusid koos 2020. aasta Eesti muusikaauhindade galal laval üles. Seal esitas muusik oma pala „für Oksana“, mille esituses tegi kaasa ka Järvis - tema mängis tegusat vagunisaatjat. „Mulle helistas režissöör, et äkki tuled, käid nublu laulu ajal üle lava. Tema istub vagunis ja sina mängid vagunisaatjat,“ rääkis Ene. Ta kõndis lavale uhkelt ja kohendas pärast piletite kontrollimist hoogsalt oma rinnapartiid. „Pärast ütles nublu, et ajasin ta naerma. Ja oma mänedžerile teatas, et Enele on edaspidi igale ta kontserdile vaba pääse ja tervele suguvõsale ka,“ rääkis Järvis, kuid tõdes, et populaarse artisti kontserdile pole ta veel jõudnud.