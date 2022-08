„Kuuma piruka“ filmis seksikat ema mänginud Jennifer Coolidge: magasin oma rolli tõttu 200 inimesega

Näitlejanna on ise oma rolli üle väga õnnelik, kuna tundis, et on aastaid kehastanud sama tüüpi tegelasi ja roll „Valges lootuses“ murrab tema rutiini. Coolidge mängis seksikat ema peale „Kuuma piruka“ veel mitmes filmis ja tundis, et tegemist on ajaga, kus ta lihtsalt kordab ennast.

Need filmid maalisid publikule temast kindla kujundi, mis talle ajapikku enam ei meeldinud. „Ma olin selles imelikus mullis ikka tükk aega. Need käsikirjad, mis mulle toodi, sisaldasid väga palju kullakaevurist naise rolle. Ma arvan, et see juhtubki meiega, kui me ise oma elukurssi ei muuda. Ma soovin, et oleksin rohkem oma karjääri kontrollinud. Ma olin selles väga passiivne,“ tunnistas Coolidge intervjuus.