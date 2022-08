„Oleme otsustanud Theresega oma kooselu lõpetada ja liikuda edasi sõpradena. Kasvatame jätkuvalt ühiselt oma armsat poega, kelle heaolu kaitseks palume mõistvat suhtumist ning meediarahu. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal,“ kirjutas Joel täna oma Facebooki kontol. Kroonikale on mitu Tartu allikat viidanud, et paari kooselu on juba mõnda aega läbi ja Ostrat on ühisest kodust välja kolinud.