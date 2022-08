Kuninglik mõistatus: kuidas sai prints Andrew' eksnaine osta luksusliku maja, kui ta on rahast lage?

Endine prints Andrew abikaasa ostis maja arvestusega, et see on tema pikaajaline investeering oma tütardesse Beatrice'i ja Eugenie'sse. Prints Andrew esindaja kinnitas, et tehingu tegi Sarah ja Andrew isiklikult majaostuga seotud pole. Fergusoni esindajad kinnitasid, et müügitehing küll toimus, kuid midagi enamat nad avaldama ei soostunud.

Tõenäoliselt on tegu ainukese Londonis paikneva majaga, mis Sarah'le kuulub, kuid siiski on esile kerkinud küsimus, kuidas naine endale sellise hinnaga maja ostmist lubada sai. Ta on kümneid aastaid vaevelnud rahapuuduses ja tunnistas 2010. aastal ühes teleintervjuus, et on „pidevalt rahalise pankroti äärel“.

Allikas, kes olukorraga kursis on, rääkis väljaandele The Sun, et tegemist on tõeliselt kauni majaga. „See ei ole hiiglasuur, aga see on piltilus ja asub Londonis väga heas asukohas. Varem oli seal mitu korterit, aga nüüd on kõik üheks majapidamiseks muudetud. Kui tüdrukud selle ühel hetkel pärivad, siis on nad õnnega koos,“ rääkis allikas. Ta lisas, et maja asub vaid jalutuskäigu kaugusel Londoni parimatest baaridest ja restoranidest, parkidest ja teistest rahvarohketest kohtadest. „Aga jumal teab, kust see raha tuli, millega ta maja ostis - kõik arvasid, et ta on rahast lage,“ imestas allikas Sarah' ostutehingu üle.