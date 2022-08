Kaks aastat tagasi lapse kaotanud Chrissy Teigen on taas lapseootel: rõõm on jälle meie südamed täitnud

Modell Chrissy Teigen jagas Instagramis oma kõhupilte ja andis sellega teada, et on taas lapseootel. „Viimased kaks aastat on pehmelt öeldes emotsioonide poolest hägusad olnud, kuid rõõm on jälle meie kodu ja südamed täitnud. Igal arstivisiidil olen ma mõelnud: 'kui see laps on terve, siis täna teatan ma uudisest'. Südamelööke kuuldes hingan kergendatult välja ja otsustan, et olen ikka veel liiga närvis,“ kirjutas Teigen postituse juurde.

Ta arutles Instagramis, et on iga kord arsti juures lahkunud pigem närviliselt kui elevil, kuid tõdeb, et siiamaani on kõik täiuslikult sujunud. „Ma tunnen end imeliselt ja lootusrikkalt. Seda uudist on nii raske olnud enda teada hoida!“ sõnas Teigen Instagramis.

Pildil on näha teda poseerimas 520 dollarit maksvates läbipaistvates aluspükstes. Mustade detailidega Gucci aluspüksid toovad naise kõhu kuju pildil eriti hästi esile. Peale püksikute oli Teigenil seljas ka must särk ja tema jalal oli näha sinikat, mis kehavälise viljastamise protsessi tulemusena on tekkinud.

Paaril on juba kaks last, 5-aastane Luna ja 3-aastane Miles. 2020. aasta septembris kaotasid nad oma kolmanda lapse, kui Chrissy oli 20. nädalat lapseootel. John ja Chrissy otsustasid sündimata last nimetada Jackiks, vahendab Mirror.