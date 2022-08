Jaan Toots enda ja abikaasa rikkusest: raha lugemine on üldse väga rumal asi

„Ma lihtsalt ääremärkusena ütlen, et minu abikaasa on rikas oma mõistuse, aju ja töökuse poolest. Ta on väga töökas ja väga tark inimene, ta on cum laude lõpetanud Tartu ülikooli ja olnud suure firma finantsdirektor, lisaks organiseerinud kogu aeg firma arendamist ja laienemist,“ vastas Toots, kui temalt küsiti, kuidas sobivad sellised jõukad inimesed erakonna juhiks, mille põhiloosung on pigem keskklassi inimeste muredega tegelemine.

„Raha lugemine on üldse väga rumal asi. Ma nägin, kui lähedal ta oli koroona ajal pankrotile. See käib üles-alla väga ruttu. Kui lehest loed, et inimestel on palju raha, kümned miljonid, siis tegelikult on ju see kõik virtuaalne. Kõva ärinaine või -mees investeerib saadud tulu alati edasi. Ja kui kuskil käib laks, siis on kohe pankrot, nii lihtne see ongi,“ lisas Toots.

2021. sügisel Kroonikale antud intervjuus rääkis Jaan Toots esimest korda oma tutvumisest ja abielust tippärinaise Eve Tootsiga, ka sellest, miks ta otsustas ära müüa kõik oma firmad ja osalused suurettevõtetes ning kuidas ta nelja-aastase tütre Elisabethi isana oma kolmandat noorust elab. Viimati avaldatud Äripäeva rikaste edetabelis asub Eve 210. kohal. Tema vara suuruseks hinnati 23,8 miljonit eurot.



„See oli 2015. aastal. Olin siis olnud juba pea aasta Katist lahus ja leppinud sellega, et mul on neli imetoredat last ning edasi elan vaid neile ja endale. Saatus tahtis aga teisiti. Aprillis korraldas Mercedes-Benz juubelisõidu Saksamaa tehasesse. Mina olin tellinud endale sealt uue auto. Eve oli samuti sellel reisil ja nii me siis kohtusime ning võin nüüd küll öelda, et see oli armastus esimesest silmapilgust. Pärast reisi hakkasime tihedamalt suhtlema, ma kutsusin ta oma Hispaania koju külla. Sealt arenes juba suhe ja kolm kuud pärast kohtumist kolisime kokku.

Siiani on meil olnud väga harmooniline ja ilus kooselu. Ega ka Eve ju ei arvanud, et nii läheb, sest oli selleks ajaks väljakujunenud isiksus. Vaevalt ta arvas, et peaks kunagi taas mehe särke triikima hakkama. Ju oli see meil siis üks eriline tõmme,“ rääkis Toots toona.