Kylie Jenner ajas taas fännid marru: tõsielustaar tituleeriti kliimakurjategijaks

Kolmapäeval uhkustas Jenner sotsiaalmeediaplatvormil TikTok sellega, et veetis kõigest 24 tundi Milanos, et oma meigiettevõtte laboreid külastada. Ta saabus moepealinna 1. augustil oma eralennukiga ja lahkus päev hiljem sellega, vahendab Daily Mail. Lühikesel reisil leidis Kylie ka aega, et oma assistendi ja juuksuriga klassikalist Itaalia toitu nautida ning reisi kajastas ka Jenneri perekonna telesaate „Kardashians“ meeskond.

Kylie eralennud on järjest enam fännide tähelepanu all, kui tuli välja, et teletäht oli nõus sõitma pool tundi autoga, et siis eralennukiga 12 minutit lennata, et oma sihtkohta jõuda. Tagatipuks pidi Jenner sõitma vastassuunas ehk kaugemale sihtkohast, et lennujaama jõuda. Selle asemel oleks ta võinud sõita 40 minutit autoga kohe sihtkoha poole, millega oleks ta planeeti kahjulikest heitgaasidest säästnud. Erinevatest dokumendist on selgunud, et Kylie on varemgi kummalisi lühikesi lende teinud - üks neist kestis 17 minutit ning teine 29 minutit.