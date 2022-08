KUULA | Korralik hitt! Räppar nublu avaldas uue loo ja muusikavideo, mis fänne segadusse ajab

Uue singli sõnade autor on nublu ise ning loo produtseerisid koos temaga Gevin Niglas ja Joosep Järvesaar ehk Jozels. Singli miksis ja master'das kokku Vallo Kikas ning loos teeb kaasa ka noor Ita-Riin.

Loo „Kastehein“ muusikavideos teevad teiste hulgas kaasa ka Indrek Taalmaa ja Mart Müürisepp. Video sisu, millest osa on filmitud Lasnamäel, on tõeline mõistatus aga fännide jaoks ning nad avaldavad YouTube'is oma arvamust.

„Ma ei saanud midagi aru,“ tõdes üks otsekohene nublu fänn. „Ma ainuke loll, kes sõnumist aru ei saa?“ uuris teine oma kommentaariga. Samal ajal oli ka fänne, kes said videos toimuvast aru. „Sõnum on toorelt aus!“ sõnas üks fänn kommentaariumis. Video on lühikese ajaga kogunud juba pea 13 000 vaatamist.