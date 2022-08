Kevin Spacey peab maksma „Kaardimaja“ tegijatele seksuaalse ahistamise tõttu 31 miljonit dollarit

Kohtunik kuulas istungil ära loomulikult ka Spacey advokaadi argumendid, kuid leidis siiski, et ei muuda madalama kohtuastme tehtud otsust. Liiatigi seisab ajakirja käsutuses olevas otsuses, et Spacey meeskond ei jõudnud enda vastuargumentidega „isegi mitte lähedale“. Seega andis Los Angelese ülemkohtunik Mel Red Recana 63-aastasele näitlejale korralduse maksta produktsioonifirmale MRC 29,5 miljonit dollarit valuraha. Lisaks peab Spacey tasuma 1,5 miljonit dollarit kohtukulusid.

Menuseriaali tootjad katkestasid Spaceyga sidemed keset sarja kuuenda hooaja filmimist 2017. aastal. Siis tuli ilmsiks, et näitleja oli ahistanud nooremapoolseid mehi. Spacey kirjutati otsekohe sarjast välja ja sarja tootjad väitsid hiljem, et kaotasid sarja lühenemise tõttu miljoneid dollareid.

Hollywoodi üheks menukamaks näitlejaks peetud Spaceyl on Inglismaal pooleli ka seksuaalse ahistamise kohtuasi, mis algas tänavu suvel. Näitleja astus juulis kohtu ette, kuna talle esitati süüdistus Londonis ja Gloucestershire'is toimunud nelja seksuaalrünnaku eest kolme mehe vastu. Süüdistus esitati talle selle aasta maikuus.



Väidetavalt pani Spacey kõik kuriteod toime aastatel 2005–2013, kui ta oli ühe teatri kunstiline juht. Näitlejale esitati süüdistus kahes seksuaalvägivalla rünnakus praeguseks 40. aastates mehe vastu. Rünnakud toimusid 2005. aasta märtsis Londonis. Samuti süüdistatakse teda veel ühes seksuaalrünnakus. Veel ühe süüdistuse järgi süüdistatakse Spaceyt teise inimesega penetratiivses seksuaaltegevuses ilma selle inimese nõusolekuta. Kuritegu toimus Londonis ja ohver on mees, kes on praeguseks jõudnud 30. eluaastatesse.



Spacey ise ennast süüdi ei tunnistanud.



Juulis otsustati ka, et kolme- kuni neljanädalane kohtuprotsess algab järgmise aasta 6. juunist. Esimene istung toimub 2023. aasta alguses ja kohtunik määras Spaceyle tingimusteta kautsjoni. Süüdistused põhinesid Metropolitani politsei kogutud tõenditel.