VÄGEV! Tuntud eestlanna ujub koos Hollywoodi staariga ümber New Yorgi vabadussamba

New Yorgis asuva sümboli ujumisest võtab osa 145 inimest ja nende seas on kutsutud ujuma ka eestlanna Merle Liivand.

Ujumine algab New Jersey kaldalt suunaga Vabadusamba poole ning ümber samba suunaga Manhattani kaksikttornide poole. Viimane koht, kuhu ujujad jõudma peavad, on kaksiktornide mälestusammas, kus mälestatakse 20 aasta tagust terrorirünnakut.

„Minu jaoks on see kindlasti omamoodi katsumus, sest Ameerika ja Eesti suhted on tähtsad. Me peame olema tänulikud nii Eesti kui ka Ameerika sôduritele, kes aastate jooksul on meile vabadusehõngu toonud. Ma soovin selle ujumisega tänada igat inimest, kes meie rahu eest oma elu on andnud või kes igapäevaselt selle nimel rasket tööd teevad,“ ütles Liivand.