„Tee juba otsus ära!“ Välja ilmus vastik kiri, mis biitlite keerulistele suhetele valgust heidab

Tegemist on Lennoni suhteliselt vastiku vastusega ühele McCartney intervjuule, vahendab TMZ, kellel õnnestus kurikuulsat kirja eksklusiivselt näha.



Nimelt andis McCartney 1971. aasta novembris Briti ajakirjale Melody Magazine intervjuu, kus kritiseeris enda bändikaaslast. Lennon väljendab nimetatud kirjas selgelt, et on intervjuust häiritud. Ta tuletab McCartney`le meelde, et ansambel The Beatles toob mehele palju raha sisse.



Kolmeleheküljelises kirjas võtab Lennon teemaks ka tõsiasja, et McCartney lükkas tagasi tema laulu „Imagine“ - millest teatavasti sai hiljem ja mis on seni üks maailma kuulsamaid laule. Lisaks heidab Lennon McCartney`le ette ka otsustamatust bändi lahkuminemise küsimuses. Pärast kirja ilmumist läks rohkem kui aasta bändi laiali minemiseni.



Kuna toona oli suureks teemaks bändiliikmete, eelkõige just Lennoni ja McCartney vaidlus raha üle, siis palus Lennon kirjas bändikaaslasega kohtumist, aga seda ilma advokaatideta. Samas muutub hiljem Lennon kirjas jällegi ründavaks ja süüdistab McCartney`t ühe teise plaadifirma aktsiate ostmises tema selja taga.