FOTOD | Publik nautis täiel rinnal! Augustibluusi esimene päev tõmbas Haapsalu käima

Sel reedel ja laupäeval Haapsalus toimuv Augustibluus sai eile vägeva avapaugu. Rahvast oli festivalil nagu murdu ja mõnusa muusika rütmis sai melu nautida hiliste õhtutundideni. Festivali esimesel päeval astusid üles Randal Randoja, Jüri Rosenfeld, Enn Vei Blues Band, Ziggy Wild, Spookyman & The All Nighters, The Cinelli Brothers ja veel mitmed esinejad nii Eestist kui ka välismaalt.