Anita sõnul on vulkaani juurde minemine juba omaette katsumus, kuna sinna on vaja kaks tundi kõndida üle mägede, kivide ja magma. Autoga pole lihtsalt võimalik lähemale saada. Pärast mitu tundi kestnud matka jõudis ta viimaks paari kilomeetri kaugusele vulkaanist, kust oli ohutu laava purskamist jälgida. „See on hirmutav ja rahustav samaaegselt, sest näitab nii looduse jõudu kui ka ilu. Tõeline elamus!“ kirjeldab Anita saadud kogemust.