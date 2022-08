50 aastat Teet Margnat. Eksnaine Kristi: ootasin toona meie esimest last, kui käisin kohtusaalis Teetu toetamas

Teedu endine abikaasa Kristi Margna kirjeldab, kuidas Teedu tööalase edu taga on mees elanud üle kaks väga tugevat tagasilööki, mis tema loova vaimu peaaegu murdsid. Kumbagi neist ei soovi Kristi uuesti meenutada, aga teleajalugu mäletab neid.

„Ootasin toona meie esimest last, kui käisin töövaidluskomisjonis ja kohtusaalis Teetu toetamas. See ei ole episood, millele oleks meeldiv mõelda, pealegi on tänaseks pinged ununenud,“ sõnab Kristi.