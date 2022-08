Mis juhtus? Luisa Rõivas Ironmanil starti ei asu: vahel on jalutamine ohtlikum kui sport

Luisa teatas oma võistlusest kõrvalejäämisest Instagramis, kus jagas fännidega kurba pilti - naise jalg tundub kipsis olevat.

„Vahel on jalutamine ohtlikum kui sport. Homme ma kahjuks Ironman Tallinn 70.3 võistelda ei saa, aga tagasilöökidest ei tasu heituda,“ kirjutas Luisa postituses. Ta lisas, et järgmisel aastal toimuvad Ironman Tallinna raames ka Euroopa meistrivõistlused, kuhu Rõivas end juba kirja on pannud. „Aitäh kõigile kaasaelajatele ja toetajatele, raudne teekond jätkub! Edu kõigile, kes Ironmani rajal!“ kirjutas Luisa postituse lõppu.

Eelmisel aastal läbis Luisa oma esimese Ironmani võistluse, mida ta kogu südamest nautis. Tollal polnud lauljannal eesmärgiks olla finišis pikali maas, vaid jõuda sinna naeratus näol.

„Eks mõni koht annab ikka tunda. Jooksmine on minu kõige nõrgem nendest kolmest alast, aga näed, kontsad sain alla ja väga mõnus on olla. Ma ei tunne, et ma oleks nüüd üle saja kilomeetri sporti teinud,“ rääkis naine aasta tagasi päev pärast oma esimese Ironmani 70.3 distantsi läbimist.

Ironmanil osavõtt ei olnud kindlasti lihtsate killast ja Luisa tunnistas tollal, et see oli tema jaoks suur väljakutse, sest ta ei pea ennast sportlikuks inimeseks. Ta tõdes, et käis küll vahel jõusaalis, aga see oli ka kõik.

„Ma vist olen seda sorti inimene, et kui ma võtan endale mingi eesmärgi, siis ma kuulan kõiki targemaid ja jätan selle meelde ja püüan nende sõnade järgi teha,“ arutles Rõivas mullu. Ironmani läbis ta põhiliselt tahtejõu pealt ning Luisa järgis oma treenerite õpetussõnu. Lauljanna ei läinud rajale kellegagi võistlema, vaid läbis raja enda rütmis ning just nii, nagu ta oli õppinud.