Khloe Kardashian sai oma endise poiss-sõbra Tristani Thompsoniga poja

Uudis, et Kardashian ja tema endine poiss-sõber Thompson taas lapsevanemateks saavad, tuli avalikuks 13. juulil. Thompson ja Kardashian on pidevalt kokku-lahku läinud, kuna Tristan on mitmeid kordi Khloe't petnud. Paar oli pärast Tristani viimast skandaali juba seitse kuud lahus olnud, kui tuli avalikuks, et nad koos lapse saavad. Pisipoja sünd pole aga paari kokku toonud ega neid ära leppima pannud, vahendab Page Six. Ei Kardashian ega Thompson pole pisipoja sünni kohta midagi maininud.

Khloe ja Tristani teine laps eostati novembris ning Khloe on pisipoja tuleku üle väga rõõmus. „Khloe on nii tänulik erakordsele surrogaadile sellise imelise õnnistuse eest. Me palume privaatsust, et Khloe saaks oma perekonnale keskenduda,“ teatas staari esindaja väljaandele Us Weekly juulikuu keskel.

Kõigest kuu aega pärast pisipoja eostamist sai Tristan oma järjekorras kolmanda lapse koos Maralee Nicholsiga, kellega ta oli samuti Khloe Kardashianit petnud. Thompson eitas esialgu, et on lapse isa, kuid DNA testi tulemustega selgus tõde, vahendab US Magazine.