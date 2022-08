Beckhamite naised tülis: Victoria ei kannata silmaotsaski poja Brooklyni abikaasat

Nicola ja Brooklyn Beckham abiellusid aprillis ja sellest ajast saati on levinud kuuldused, et naine ei saa oma kuulsa ämmaga läbi. „Nad ei kannata teineteist ja ei suhtle omavahel,“ rääkis peret tundev allikas. „Pulmadeks ettevalmistus läks kohutavalt,“ lisas ta.

Väidetavalt põhjustas suure tüli see, et Nicola ei tahtnud, et Victoria pulma korraldamisse sekkuks. Nicola ei rääkinud oma plaanidest Victoriale ja varjas kõike pulmasse puutuvat tema eest. „Nende kommunikatsioon oli minimaalne,“ ütles allikas. Victoria pingutas kõigest väest, et Nicolaga hästi läbi saada, aga see ei sujunud tal hästi, vahendab Page Six.