Ei midagi keerulist! Maksim Galkini tulek Eestisse on äärmiselt lihtne: autos peab olema padjake ja pudel vett

Galkin pidi algselt Eestis esinema 2020. aastal, kuid koroonapiirangute tõttu tuli oodatud esinemised edasi lükata. „Alati on kartust, et miskit võib nihu minna. Näiteks lend tühistatakse või auto läheb katki. Siis kui Galkin on Eestisse saabunud ja on lava peal, siis võin kergendusega ohata,“ sõnab Malõškin, kes loodab, et seekord ei takista miski ürituse toimumist. Galkinit ootavad ees esinemised Lätis ja hiljem ka Helsingis.