Väga tubli! Kertu Jukkum valas õnnepisaraid: maailma kõige õnnelikumad inimesed on Ironmani finišis

6. augustil toimunud Ironman Tallinna täispikal distantsil tuli võistlejatel trotsida nii vihma rattarajal kui tuult jooksudistantsil. Suurest sündmusest võttis osa ka telenägu Kertu Jukkum, kes lõpetas ajaga 14 tundi 17 minutit ja 31 sekundit. „Mul on siiani raske uskuda, et see olen mina. Kui lubate, siis Kertu IRONWOMAN Jukkum!“ hõiskab esmakordselt Ironmani läbinud Jukkum sotsiaalmeedias.