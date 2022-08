FOTO | Nicola Peltzi postitus külvab segadust: kas hiljuti abielu sõlminud noored on juba lahkumineku äärel?

Endise jalgpalluri David Beckhami ja tema naise Victoria esiklaps Brooklyn abiellus juuni alguses näitlejanna Nicola Peltziga.

Eri meediakanalites liiguvad jutud, et Victoria ja Nicola ei saa omavahel pulmadest saati hästi läbi ning see on hakanud mõjutama ka paari värsket abieluliitu.

Mõned päevad tagasi jagas näitlejatar Instagramis fotot, mis pani jälgijad muretsema. Kuna pildil on naise nägu pisaratest märg, spekuleeritakse, et abielu Brooklyniga on peagi karil. Peltz kirjutas foto juurde pika teksti ning tänas fänne toetuse eest.

„Vahel on mul väga raske oma kurba poolt välja näidata,“ kirjutab Peltz, „see, et kasvasin üles seitsme õe-venna ja kahe tugeva vanemaga, muutis mind palju. Nad aitasid mõista, et ma ei saa lasta inimestel end alt vedada.“

„Kõigil on päevi, mil teised inimesed tekitavad oma käitumisega pahameelt ning selle peale solvumine on õigustatud,“ lisab naine lõpetuseks.