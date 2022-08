Spearsi eksmehe sõnul avaldab lauljanna oma lastele halba mõju: poisid otsustasid, et ei taha ema praegu näha

Poplauljatar Britney Spears (40) on viimase aasta jooksul palju meedia tähelepanu pälvinud. Artist abiellus hiljuti näitleja Sam Asghariga (28) ning lauljanna vaidlustest isa Jamie Spearsiga on räägitud üle maailma.

Spearsil on räpiartisti Kevin Federline’iga (44 ) kaks last: Sean Preston (16) ja James Federline (15). Mehe sõnul on lapsed oma ema juba kuude kaupa vältinud.

Pojad ema pulmas ei käinud, kuigi väidavad, et on Britney uue suhte üle õnnelikud. „Poisid otsustasid, et ei taha teda praegu näha,“ kommenteerib Federline väljaandele Daily Mail. „Nende viimasest kohtumisest on möödas paar kuud.“ Mehe sõnul on üheks põhjuseks alastifotod, mida Spears regulaarselt oma Instagrami kontol jagab.

Eksabikaasa sõnul on olnud raske vaadata, kuidas lapsed oma ema elu pärast kurvastavad. Federline on pidanud poiste ees nende ema ebaõnnestumise pärast vabandama, kuid lisab, et pojad armastavad Britneyt sellegipoolest. Ta lisab, et ei kujuta isegi ette, mida tema teismelised lapsed peavad praegu läbi elama.

„Loodan, et ühel päeval suudame me kõik üksteisele andestada,“ sõnab Federline lõpetuseks.