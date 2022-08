VIDEO | Rokifännid võivad rõõmustada! Jaanuaris korraldavad tuntud sümfoonilise metali ansamblid Eestis minifestivali

Järgmise aasta 20. jaanuaril saavad kvaliteetse rokkmuusika austajad Saku Suurhallis nautida lausa minifestivali, kus astuvad üles Soome tuntuim sümfoonilise metali ansambel Apocalyptica ning Taani sama stiili kooslus Epica, kes on jõud ühendanud projektiks nimega „The Epic Apocalypse Tour“. Kontsertõhtule annab külalisesinejana hoogu juurde Soome proge-metali bänd Wheel. Tallinn on üks 40st Euroopa linnast, kuhu see unikaalne kontserttuur jõuab.

Soome tšello-bändi nimi Apocalyptica on kindlasti rokkmuusika fännidele juba tuttav. Sibeliuse akadeemiast klassikalise hariduse saanud tšellistid alustasid tegevust 1993. Aastal ning pälvisid tähelepanu kaverdades Metallicat ja mitmeid teisi raske roki ja metali bände. Pisut hiljem alustati omaloomingu salvestamisega ning bändi kõla rikastati trummide (sh näiteks mängis nendega Dave Lombardo Slayerist) ja vokalistidega (teiste hulgas Rammsteini Till Lindemann, HIMi Ville Valo, Guano Apesi Sandra Nasič, Slipknoti Corey Taylor, Three Days Grace’i Adam Gontier ja mitmed teised). Nii laiendati oluliselt tšello-rokkmuusika mõistet.

Seni on Apocalyptica andnud välja üheksa stuudioalbumit ning möödunud aprillis kinnitas koosluse liider Eicca Toppinen, et ka kümnes on juba töös. Plaate on müüdud üle nelja miljoni. Bänd on esinenud koos oma noorusaegse iidoli Metallicaga ja andnud tuhandeid soolo- ja festivalikontserte.

Epica sai alguse 2002. aastal kui kitarrist ja helilooja Mark Jansen lahkus bändist After Forever, et luua uus kooslus ja töötada rohkem klassikalise ja sümfoonilise muusika suunal. Bändi tuumikuks ongi saanud Mark Jansen ning metsosopran Simone Simons – mõlemad värvikad ja mitmekülgsed muusikud.