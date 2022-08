Kelle juurde kolivad lapsed? Lahku läinud Shakira ja Pique jõudsid esimesele kokkuleppele

Peamiseks põhjuseks, miks kahe staari lahkuminek on nii tuliseks muutunud, on see, et väidetavalt sai suhe lõpu Pique truudusetuse tõttu. Mehe karjääri tõttu on Shakira pidanud viimastel aastatel olema paikne Barcelonas, kus Pique mänginud on, kuid nüüd on naine otsustanud mehele kätte maksta sellega, et tahab kolida USAsse.