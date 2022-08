Tervisemured süvenevad? Elizabeth II tühistas traditsioonilise tseremoonia ja suundub pikale puhkusele

Kuninganna Elizabeth II tühistas traditsioonilise tervituspeo Balmorali lossis, kuna see polnud monarhi tervise juures võimalik. Esmaspäeval toimuma pidanud tseremoonia on asendunud väikese privaatse üritusega.

Kuninganna alustas puhkust juuli lõpus Šotimaal. Pärast puhkusele minekut on ta traditsiooniliselt kodanikke Balmorali lossi väravates tervitanud. Mirrori andmetel on aastakümnete jooksul tegu esimese korraga, mil kuninganna tseremoonia tühistab.

„Traditsiooniline Balmorali tervitustseremoonia on tavaliselt kuninganna kalendris suurelt ära märgitud. Tema Majesteedil on suur rõõm tervitada kohalikke elanikke, kes on temaga kohtuma sõitnud. Väga kurb, et üritust ei korraldata traditsioonilisel kujul,“ avaldab kuningapere asjatundja väljaandele.