Eestit väisanud Maksim Galkini lugu: kuidas sai miljonite lemmikust rahvavaenlane?

Kui Venemaa alustas täiemahulist sõjalist agressiooni Ukraina vastu, jäi mulje, et enamik venelasi toetab seda või teeb vaikselt nohisedes näo, et neid see ei puuduta. On siiski ka tuntud inimesi, kes mõistsid sõja kohe alguses hukka. Üks selliseid on Maksim Galkin, kes juba 24. veebruari hommikul kirjutas sotsiaalmeedias: „Olen varahommikust saati ühenduses lähedaste ja sõpradega Ukrainas. Kuidas see kõik võimalik on? Ei saa olla õigustust sõjale! Ei sõjale!“ Selline sõnavõtt tähendab praegusel Venemaal, et telekanalid teda enam kaamerate ette ei kutsu ja kontserdikorraldajad ei julge temaga esinemisi korraldada. Innukamad putinistid nii riigiduumas kui ka Vene riiklikus televisioonis on teda juba ropult sõimanud.