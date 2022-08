FOTOD | Pirita ujula miljonite silmapaarideni? Maailmakuulus lauljatar käis Tallinnas filmimas

Rootsist päris lauljatar ja laulukirjutaja Tove Lo on viimastel päevadel vihjanud oma 2,2 miljonile Instagrami jälgijale, et on väisamas Eestit. Teiste asjaosaliste kontodelt selgub, et mitmete hittidega edetabeleid vallutanud artist on Tallinnas selleks, et filmida muusikavideot.